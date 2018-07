La lluita pel control del PP segueix i Santamaría reclama més pes al partit

El president del PP, Pablo Casado, va rebutjar ahir la petició de qui va ser la seva contrincant a les primàries, Soraya Sáenz de Santamaría, que el 43% dels òrgans del partit estiguin formats per persones que van recolzar-la i li va oferir incorporar membres valuosos del seu equip, però sense posar «etiquetes».

«No es pot passar de la llista més votada a la proporcionalitat en tot just dos dies», va assenyalar Casado, que ha qualificat de «magnífica» la conversa amb Santamaría, però va recalcar que no es tracta de negociar «un pacte de investidura entre adversaris polítics», sinó d'arribar «a un acord entre companys». «Volem comptar amb persones que han anat en la seva llista o que formen part de províncies o regions que hagin tingut més suport cap la seva candidatura, però això no és una negociació d'un pacte d'investidura entre adversaris, sinó un acord entre companys», va dir, incidint que vol «comptar amb els millors». En aquest sentit, va rebutjar parlar d'«una negociació entre diferents equips». «Hi ha hagut un congrés que ha delimitat qui ha de liderar la construcció d'equips», va dir abans d'asseverar que «les persones no estan etiquetades». «No parlarem de qui va donar suport a qui, vull comptar amb els millors i fer un projecte en el qual tots se sentin representats i tinguin oportunitats de treballar tant en el Comitè Executiu com en els grups parlamentaris i òrgans del partit», va reiterar.