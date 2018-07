Els morts pels incendis forestals a Grècia ja arriben a la vuitantena

Almenys 79 persones han mort i més de 170 han resultat ferides com a conseqüència dels incendis registrats des de dilluns a les rodalies d'Atenes, segons l'últim balanç facilitat per la Brigada de Bombers grega.

En un comunicat, el servei de Bombers va dir que ja ha identificat els cadàvers de 79 persones i va assenyalar que és clar el nombre de persones desaparegudes des que es van originar els primers focus dels incendis.

«Els treballs per trobar les persones desaparegudes continuen per part de patrulles d'especialistes a Vuja, Mati i Rafina», va indicar la Brigada de Bombers, abans de demanar als ciutadans que si no troben alguna persona propera truquin al telèfon 199.

Els Bombers van explicar que ahir estaven treballant intensament per extingir dos grans incendis a l'est d'Atenes, un en què estan desplegats 228 efectius amb 114 vehicles i un altre amb prop d'un centenar d'especialistes en lluita contra el foc.

L'anterior balanç dels incendis era de 74 morts. En total, hi ha més de 180 persones ferides, de les quals 23 són menors d'edat. La Brigada de Bombers ha alertat que el balanç podria seguir augmentant a causa de la gran quantitat de ferits i de persones desaparegudes. Les primeres flames van aparèixer dilluns en un bosc de pins prop de Kineta, a 50 quilòmetres d'Atenes. El segon es va iniciar poc després a Penteli, al nord de la capital. El foc es va estendre també cap a l'est de la ciutat.

D'altra banda, el Govern espanyol ha enviat dos avions amfibis i quatre tripulants per ajudar Grècia en el control i extinció dels incendis forestals. Els avions van sortir ahir i s'espera que avui arribin al país hel·lè.