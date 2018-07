El PDeCAT es divideix en dos en una votació al Congrés dels Diputats

Els vuit diputats del PDeCAT es van dividir en dos en la votació per al nomenament de Rosa María Mateo com a administradora única de RTVE, ja que mentre quatre diputats van participar de la votació i van assegurar que ho han fet a favor, els altres quatre es van absentar del ple. Els últims dies, el PDeCAT no havia volgut avançar el sentit del seu vot i, igual que ha fet amb el seu suport al sostre de despesa, l'ha condicionat a què el diàleg polític doni resultats.

El seu portaveu al Congrés, Carles Campuzano, insistia ahir que la situació dels dirigents que són a la presó pel procés independentista condiciona la vida política i la relació amb el Govern central. De la seva banda, la nova vicepresidenta del PDeCAT i diputada al Congrés, Miíriam Nogueras, ja va avisar aquesta setmana que el president del Govern, Pedro Sánchez, ho tindria «més difícil».

Així, la votació d'ahir al Congrés sobre RTVE suposava la primera pedra de toc en la posició del PDeCAT.