Rajoy aconsegueix un trasllat com a registrador de la propietat de Santa Pola al centre de Madrid

El Ministeri de Justícia publica el trasllat de l'expresident espanyol Mariano Rajoy com a registrador de la propietat des de Santa Pola fins a un registre mercantil situat al passeig de la Castellana, a Madrid. Després de perdre la moció de censura l'1 de juny i anunciar que deixava la política, va reprendre la seva activitat professional com a registrador de la propietat. Com que la plaça de la qual és titular està a Santa Pola (Alacant) es va haver de traslladar fins a la localitat alacantina.

Aprofitant que el ministeri ha obert un concurs de trasllats, ha sol·licitat el canvi al centre de Madrid (al registre mercantil V) i se li ha concedit. Per tant, ha estat poc més d'un mes exercint de registrador a Santa Pola. Fonts del Ministeri de Justícia afirmen que Rajoy ocupa el número 37 dins l'escala dels registradors a nivell estatal i, per tant, compleix per antiguitat els requisits per tal que se li concedeixi el trasllat sol·licitat.

En el mateix concurs, també se li ha concedit el canvi a la seva germana, Mercedes Rajoy Brey, que es traslladarà des de Getafe fins a un registre de la capital madrilenya. Ella ocupa el número 112 dins l'escala a nivell estatal.