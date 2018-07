Torra, sobre les agressions feixistes: «Els Mossos han de ser els garants de la desactivació de l'amenaça»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat aquest dijous que cal que els Mossos d'Esquadra siguin els garants de la "desactivació de l'amenaça" quan es produeix una agressió de caire feixista, com les darreres que s'han registrat a Barcelona als barris d'Horta o Nou Barris. En aquest sentit, el president ha assenyalat que no és acceptable que hi hagi ciutadans que visquin "atemorits". Segons Torra, cal combatre aquestes accions de la mateixa manera que cal combatre altres "xacres" de la societat com la del masclisme. Acompanyat del conseller d'Interior, Miquel Buch, el president de la Generalitat ha fet aquestes declaracions durant una visita aquest dijous al Complex Egara que els Mossos d'Esquadra tenen a Sabadell on ha pogut conèixer de primera mà les diferents unitats del cos. Posteriorment, també s'ha desplaçat fins a Cerdanyola a la seu central dels Bombers.