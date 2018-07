El Tribunal Constitucional rebutja per unanimitat suspendre la presó preventiva de Rull i Turull

El Tribunal Constitucional ha rebutjat per unanimitat suspendre la presó preventiva de Josep Rull i Jordi Turull. La defensa dels dos exconsellers havia presentat un recurs d'empara al tribunal després que tant el jutge Llarena com la Sala d'Apel·lacions del Suprem rebutgessin deixar-los lliures. Segons la defensa, mantenir-los en presó preventiva vulnerava drets fonamentals com el de la llibertat, la representació política i l'accés a càrrecs públics ja que, en especial en el cas de Turull, va tornar a la presó el 23 de març quan era oficialment candidat a presidir la Generalitat. El tribunal cita diferent jurisprudència i assegura que tot i que la presó provisional pot generar "perjudicis irreparables", si ara la suspèn el tribunal equivaldria, segons el TC, a un "atorgament anticipat de l'empara".