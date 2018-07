Troben aigua salada en estat líquid al planeta Mart

Dades del radar recopilades pel Mars Express de l'Agència Espacial Europea (ESA) apunten a un estany d'aigua líquida enterrada sota capes de gel i pols a la regió polar sud de Mart, segons informa la mateixa ESA.

Els primers resultats de la nau espacial Mars Express, de 15 anys d'antiguitat, ja van descobrir que existia aigua (en estat sòlid, gel) als pols del planeta vermell i que aquest gel estava enterrat en capes intercalades amb pols.

La presència d'aigua líquida a la base dels casquets polars se sospitava des de fa temps, ja que, segons estudis fets a la Terra, és ben sabut que el punt de fusió de l'aigua disminueix sota la pressió d'una glacera que el cobreix. A més, la presència de sals a Mart podria reduir encara més el punt de fusió de l'aigua i mantenir l'aigua líquida fins i tot a temperatures sota zero. Però, fins ara, l'evidència del radar avançat de MARSIS (de la nau Mars Express), el primer radar que alguna vegada va orbitar en un altre planeta, no va ser concloent.

S'ha necessitat la persistència dels científics que treballen amb aquest instrument d'exploració subsuperficial per desenvolupar noves tècniques per tal de recopilar el màxim de dades d'alta resolució possibles per confirmar la seva excitant conclusió.

La investigació del radar mostra que la regió del pol sud de Mart està compost de moltes capes de gel i pols a una profunditat d'aproximadament 1,5 quilòmetres a l'àrea de 200 quilòmetres d'ample analitzada en aquest estudi. En concret, el radar va identificar un particular reflex brillant sota dels dipòsits estratificats dins d'una zona de 20 quilòmetres d'ample.

Analitzant les propietats dels senyals de radar reflectits i considerant la composició dels dipòsits estratificats i el perfil de temperatura esperat sota de la superfície, els científics van interpretar aquesta característica brillant com una interfície entre el gel i un cos estable d'aigua líquida, que pot carregar-se amb sal, sediments saturats. Però perquè MARSIS pogués detectar aquest pegat d'aigua, necessitaria tenir almenys diverses desenes de centímetres de gruix.

«Aquesta anomalia subsuperficial a Mart té propietats del radar que coincideixen amb l'aigua o els sediments rics en aigua», va afirmar Roberto Orosei, investigador principal de l'experiment MARSIS i autor principal de l'article publicat aquest dimecres a la revista Science. «Aquesta és només una petita àrea d'estudi. És una perspectiva emocionant pensar que podria haver-hi més d'aquestes bosses subterrànies d'aigua en altres llocs, encara per descobrir», va afegir.

Segons va indicar Andrea Cicchetti, gerent d'operacions de MARSIS i coautor del document, l'equip ha vist indicis de característiques subsuperficials interessants durant anys, però no han pogut reproduir el resultat d'òrbita a òrbita perquè les taxes de mostreig i la resolució de les seves dades eren massa baixes anteriorment.

«Vam haver d'idear una nova manera d'operar per eludir el processament a bord i per activar una taxa més alta de mostreig, i així millorar la resolució de l'empremta del nostre conjunt de dades: ara veiem coses que simplement no eren possibles abans», va explicar.