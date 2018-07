La vaga de pilots de Ryanair obliga a cancel·lar 80 vols a aeroports catalans

La vaga de Ryanair ha obligat a cancel·lar aquest dimecres 80 vols als aeroports catalans: 66 al Prat, 14 a Girona i cap a Reus, segons van explicar fonts d'Aena a l'ACN.

En total, hi ha més de 17.000 passatgers afectats: 15.000 al Prat i 2.000 a Girona. Els vols cancel·lats suposen el 30 % de l'activitat habitual de la companyia al Prat i el 25 % a l'aeròdrom situat a Vilobí d'Onyar, on la gran majoria de les operacions són de l'empresa irlandesa.

A l'aeroport del Prat, ahir es van programar finalment 132 vols de Ryanair, que suposen el 12% del total de vols previstos per a ahir. De cara a avui, la segona jornada de vaga de l'aerolínia, al Prat es preveuen una seixantena més de volscancel·lats i a Reus un vol anul·lat. La xifra de vols cancel·lats per avui a Girona, ahir al vespre, encara no s'havia concretat.

Els 14 vols cancel·lats a Girona aquest dimecres inclouen els 12 que ja estaven previstos i els 2 (anada i tornada a Pisa) que es van anul·lar una hora abans que l'avió hagués de sortir de Girona. Mentre que a l'aeroport del Prat els vols cancel·lats no es van introdir als panells informatius, a l'aeroport de Girona sí que hi van ser presents.

D'altra bnada, la junta d'accionistes de Ryanair va anunciar ahir un pla amb el qual retallarà el 20% la seva flota, que passarà de 30 a 24 avions a partir del 28 d'octubre.

L'aerolínia, que ja advertia en l'informe de resultats del primer trimestre publicat aquest dilluns que duria a terme retallades en «certs països» que havien convocat vagues, va assenyalar que aquest pla afectarà a 100 pilots i 200 tripulants de cabina, que ahir van ser informats per carta de la seva situació amb 90 dies d'antelació.

No obstant això, Ryanair va apuntar que a partir d'aquest moment es posaran en contacte amb els treballadors afectats per aquests acomiadaments, als quals els oferirà trasllats a Polònia, on l'aerolínia està reforçant la seva inversió, o a altres bases per minimitzar en el possible els acomiadaments.

Les raons al·legades per la companyia de baix cost són el ràpid creixement de les seves operacions a Polònia, al costat de la baixada de les vendes i del preu dels seus bitllets. Aquesta reducció de vendes i preus, apunta la companyia, s'ha vist influïda, parcialment, pels recents aturades portades a terme el 12, 20 i 24 de juliol i per les que hi ha previstes properament.

«Les vagues han tingut un impacte negatiu a curt termini en la venda dels nostres bitllets més cars i han afectat en la confiança dels nostres clients en els nostres horaris», van defensar fons de la companyia.

La filial polonesa de Ryanair, Ryanair Sun, comptarà després d'aquest pla amb un total de 10 avions, el doble amb els quals compta actualment. «Esperem pocs tancaments de rutes des de Dublín, encara que algunes patiran reducció de freqüències», van aclarir.

Davant d'aquesta situació, l'Associació de Pilots de Línies Aèries d'Irlanda (IALPA, per les sigles en anglès), que representa els pilots de l'aerolínia, ha anunciat una quarta jornada d'aturades el proper 3 d'agost en protesta per aquest pla.