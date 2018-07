Barcelona viu una segona jornada de vaga de taxis menys conflictiva

La guerra es manté en peu. Després d'una llarga jornada de dimecres de protestes i aldarulls a la ciutat de Barcelona, el sector del taxi va decidir en una assemblea celebrada ahir mantenir la vaga fins a les 6.00 hores d'aquest divendres, tal com estava previst. El portaveu d'Élite Taxi Alberto Álvarez va explicar que estaran atents a la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), prevista per a les 11.00 hores d'avui, sobre si es manté o no la suspensió del reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a les llicències VTC (Vehicles de Turisme amb Conductor). En cas de mantenir-se la suspensió del reglament, les associacions del taxi es tornaran a reunir per decidir futures accions de cara a la setmana que ve o fins i tot el mes d'agost, a més de programar un calendari d'àmbit estatal de mobilitzacions.

El reglament aprovat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) limitava les llicències als VTC com Uber i Cabify. En la vista judicial que va tenir lloc ahir, la representant de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va argumentar que «el taxi no s'ha vist afectat» per les noves llicències, mentre que l'AMB i els taxistes van defensar el reglament. Els advocats dels taxistes van exposar que la normativa va ser aprovada per polítics votats pels ciutadans i que «és necessari per defensar el col·lectiu d'interessos d'empreses multimilionàries». Un dels lletrats del sector del taxi, a més, va demanar que les empreses que operen amb llicències VTC «retornin» els beneficis obtinguts durant la suspensió del reglament.

La decisió del tribunal de suspendre el reglament arribava després que la CNMC interposés un recurs contra la norma aprovada per l'AMB el 26 de juny i en demanés la suspensió cautelar. La normativa no només va estar recorreguda per la CNMC, sinó que també ho van fer el ministeri de Foment i la patronal Unauto VTC.

En acabar la vista judicial, el portaveu de la plataforma Elite Taxi, Alberto Álvarez, va declarar que seria «un autèntic escàndol» que avui no s'aixequés la suspensió «cautelaríssima», i que tenen la llei «de la seva banda». Per altra part, el president de l'Agrupació Taxi Companys, Luis López, es va mostrar «molt optimista» amb la decisió del TSCJ.



Cabify demana «tornar a la pau»

El director general de Cabify a Europa, Mariano Silveyra, va demanar ahir «tornar a la pau» entre taxistes i empreses de llicències de VTC, ja que va assegurar que la facturació del sector del taxi augmenta i no es veu amenaçat.

«Hem d'intentar tornar a la convivència, a la pau. Hi ha lloc per a tothom», va dir Silveyra en declaracions a TV3.