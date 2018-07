Casado ignora Santamaría i s'envolta dels seus fidels

El líder del PP, Pablo Casado, ha dissenyat un nou partit envoltat dels seus per als llocs de més responsabilitat i ha donat també a l'equip de María Dolores de Cospedal altes quotes de poder, molt més gran que el que tindran els qui van donar suport a Soraya Sáenz de Santamaría.

L'exvicepresidenta del Govern, l'equip de la qual va trencar dimecres negociacions amb el de Casado per considerar que era insuficient la representació que els oferien, segueix sense estar en al Comitè Executiu Nacional que Casado va reunir per primer cop a Barcelona, on va fer una nova crida a la seva rival en les primàries perquè s'uneixi a l'equip. En qualsevol cas, el president dels populars va advertir que no admetrà «ni un corrent intern» ni «etiquetatges» en el seu partit. «Tots som PP», va sentenciar.

Casado ha confirmat que tindrà, de números dos i tres, aquells que han tingut més a prop en la seva carrera al lideratge: Teodoro García Egea serà secretari general i Javier Maroto, vicesecretari d'Organització.

D'altra banda, la catalana Dolors Montserrat, que va ser ministra de Sanitat en l'últim executiu de Mariano Rajoy, serà portaveu del partit al Congrés.