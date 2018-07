Casado vol al Codi Penal la sedició impròpia i els referèndums il·legals

El president del PP, Pablo Casado, va anunciar ahir que la primera iniciativa parlamentària del partit sota el seu mandat serà una proposició no de llei per incorporar al Codi Penal els delictes de «sedició impròpia» i de «convocatòria il·legal de referèndums».

Així ho va anunciar en roda de premsa a Barcelona, al terme de la reunió del Comitè Executiu Nacional que va aprovar la nova direcció del PP.

Casado va remarcar que el PP, amb el PP català «a l'avantguarda», ha d'«anticipar-se» perquè, segons la seva opinió, el Govern de Pedro Sánchez està a «la inacció» i l'«apaivagament» dels independentistes.

Les seves «reunions i passejades» amb Torra, va dir, li recorden les de José Luis Rodríguez Zapatero amb Artur Mas, «que van conduir al pacte del Tinell i al cordó sanitari». A més, va afirmar que, segons alguns mitjans, «va poder haver-hi una proposta de negociació per a un referèndum pactat» entre el Govern i la Generalitat. Per a aquest escenari, va argumentar que el delicte de convocatòria il·legal de referèndums –tipificat pel Govern d'Aznar i derogat per José Luis Rodríguez Zapatero– va ser útil per frenar el Pla Ibarretxe i, a més, que amb ell s'evitarien processos penals posteriors perquè no es podrien convocar referèndums «i molt menys de forma pactada».

Pel que fa al delicte de sedició impròpia, va aclarir que pretén estar preparat per si en la propera Diada o en l'aniversari del 27 d'octubre o del 21 de desembre, els independentistes «preparen qualsevol tipus de ruptura de la legalitat, de la convivència o de la seguretat ciutadana», hi hagi mecanismes de «defensa» perquè no passi el mateix que l'any passat.

Casado va al·legar que aquests mecanismes ajudarien el Govern a no haver de reaccionar a posteriori com ha passat ara.

D'altra banda, va recordar al Govern que la Constitució té un precepte «per evitar que es vulnerin les llibertats dels catalans», l'article 155 que es va aplicar la tardor passada, i va advertir que el PP exigirà que torni a entrar en vigor si a Catalunya es vulneraren els drets fonamentals.