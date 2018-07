Grècia creu que hi ha «prou indicis» per pensar que els incendis han estat provocats

El Govern de Grècia va afirmar ahir que hi ha «serioses indicacions» que apunten que els incendis registrats en els últims dies en els voltants de la capital, Atenes, van ser provocats. El ministre de Protecció Ciutadana, Nikos Toskas, va recalcar que les investigacions continuen en marxa, sense donar més detalls sobre les mateixes, tal com ha recollit el diari local Ta Nea. Per la seva banda, el portaveu del Govern, Dimitris Tzanakopoulos, ha recordat que el primer ministre, Alexis Tsipras, va donar l'ordre d'investigar «tots els fets de forma ràpida i metòdica» perquè «res passés per alt». Les autoritats han elevat a 85 els morts pels incendis, però el balanç podria augmentar.