Juana Rivas, condemnada a cinc anys de presó i sis sense poder estar amb els seus fills

Juana Rivas ha estat condemnada a cinc anys de presó per dos delictes de sostracció de menors i a sis anys d'inhabilitació per exercir la pàtria potestat dels seus dos fills, així com a indemnitzar el pare, l'italià Francesco Arcuri, amb 30.000 euros i al pagament de les costes.

La sentència dictada pel Jutjat penal 1 de Granada ha condemnat,a Rivas com a autora de dos delictes de sostracció de menors a dos anys i mig de presó per cada un d'ells.

Rivas s'enfrontava a una petició de la Fiscalia de cinc anys de presó per dos delictes de sostracció de menors i un altre de desobediència a l'haver estat en l'estiu de 2017 un mes en parador desconegut amb els seus dos fills per no lliurar-los com ordenava una sentència ferma al pare, a qui ella havia denunciat per maltractament.