L'Audiència Nacional investiga Corinna per les converses amb Villarejo

El magistrat de l'Audiència Nacional Diego de Egea investiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein per demanar al comissari José Manuel Villarejo un encàrrec per ser desenvolupat a través del seu entramat societari a Espanya, informen a Europa Press fonts de la investigació.

Segons les mateixes fonts, la Fiscalia Anticorrupció treballa, en primer lloc, per analitzar el contingut de la gravació de la trobada mantinguda entre l'amiga íntima del rei i el comissari jubilat per tal d'analitzar si és autèntic i, després d'això, estudiaran si els fets als quals es fa referència a les conegudes com a cintes de Corinna, revesteixen naturalesa delictiva i no estan prescrits.

Així doncs, la investigació, que se segueix en el marc de la peça anomenada Carol, perquè així és com el comissari es dirigeix a Corinna, se centra en diversos aspectes: d'una banda, els fets relacionats amb un encàrrec efectuat a Londres a l'expolicia per ser desenvolupat pel seu entramat solitari a Espanya, i d'altra banda, els presumptes negocis del rei emèrit en una època en què aquest, per la seva condició de cap d'Estat, gaudia d'inviolabilitat.