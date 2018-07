Sánchez assegura que esgotarà la legislatura i presentarà pressupostos

El president del Govern, Pedro Sánchez, va avançar ahir que l'executiu esgotarà la legislatura i que complirà amb la responsabilitat que li correspon al capdavant de la Moncloa per presentar uns pressupostos generals de l'Estat (PGE) de cara al 2019.

«Estem en un sistema democràtic i d'eleccions n'hi haurà en temps i en forma, és a dir, el 2020», va subratllar el cap de l'Executiu en la roda de premsa a la Moncloa després de reunir-se amb el cap d'Estat francès, Emmanuel Macron. En aquest sentit, Sánchez va defensar que els objectius de la senda d'estabilitat pressupostària aprovada pel Govern estan «ben marcats» i que l'objectiu és estabilitzar «social, política i econòmicament» a Espanya, així com «reconstruir l'Estat de benestar, consolidar el creixement de l'ocupació digne». En aquest sentit, va advertir que els grups que no votin a favor d'aquest camí «estaran votant en contra de reconstruir l'Estat de benestar, recuperar la Sanitat, avançar en Educació, revifar el sistema de dependència i reactivar els serveis socials». Per això, va apel·lar a la «responsabilitat» de tots els grups parlamentaris, i «al primer i abans que res» al PP, del qual va recordar que governa en diverses autonomies i molts ajuntaments i va apuntar que haurà d'explicar el seu «interès partidista» si vota en contra d'una senda que dona més capacitat financera als ens territorials.