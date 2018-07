El Suprem denega la llibertat als presos independentistes per risc de fuga i la proximitat del judici

Els magistrats que conformen el tribunal que jutjarà la causa del procés han denegat la llibertat dels nou presos independentistes. És la primera vegada que els membres de la Sala Segona del Suprem es pronuncien sobre una petició que afecta els empresonats, un cop el magistrat Pablo Llarena ha tancat la investigació i ha enviat la causa a la sala perquè els jutgi. En la resolució, sostenen que no ha canviat cap dels motius pels quals Llarena els va empresonar i afirma que cal mantenir-los entre reixes pel risc de fugida i per la proximitat del judici.

Els advocats de Bassa, Forcadell, Sànchez, Cuixart, Junqueras, Forn, Romeva, Rull i Turull havien sol·licitat als cinc magistrats que els deixessin en llibertat a l'espera de judici. A banda dels arguments ja usats anteriorment davant Llarena, afegien el fet que Alemanya no entregui Puigdemont per rebel·lió i que Llarena hagi retirat les euroordres. Això, segons sostenien, suposa la "nul·la confiança" del jutge instructor en la qualificació dels fets i, per tant, en l'existència del delicte de rebel·lió.