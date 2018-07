El TC rebutja per unanimitat que Rull i Turull surtin de la presó

Turull i Rull en la seva arribada al Suprem, just abans que els tornessin a empresonar

El Tribunal Constitucional ha rebutjat per unanimitat suspendre la presó preventiva de Josep Rull i Jordi Turull.

La defensa dels dos exconsellers havia presentat un recurs d'empara al tribunal després que tant el jutge Llarena com la sala d'apel·lacions del Suprem rebutgessin deixar-los lliures.

Segons la defensa, mantenir-los en presó preventiva vulnerava drets fonamentals, com el de la llibertat, la representació política i l'accés a càrrecs públics, ja que, especialment en el cas de Turull, va tornar a la presó el 23 de març quan era oficialment candidat a presidir la Generalitat.

El tribunal cita diferent jurisprudència i assegura que, tot i que la presó provisional pot generar «perjudicis irreparables», si ara la suspèn el tribunal equivaldria, segons el TC, a un «atorgament anticipat de l'empara».

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha dictat una interlocutòria on, de manera unànime, els magistrats acorden no deixar en llibertat Rull i Turull.

Ho fa després d'admetre a tràmit el 5 de juny passat el recurs d'empara, d'estudiar-ne la situació i de dictar ara sentència. La seva defensa havia presentat l'escrit contra la decisió de la sala d'apel·lacions del Suprem, que el 17 de maig passat es va alinear amb Llarena i va decidir mantenir-los a tots dos entre reixes.

Segons el seu advocat, Jordi Pina, la presó preventiva vulnera drets fonamentals, com el de la llibertat, la representació política i l'accés a càrrecs públics. En la interlocutòria, els magistrats rebaten aquesta afirmació i apunten, com és habitual, que el TC no aixeca aquesta mena de mesures cautelars.

De fet, assenyalen que, de manera «constant i indubtable», en aquesta mena de peticions aixecar una presó provisional seria «atorgar de manera anticipada l'empara», ja que encara no hi ha hagut judici.

Sobre la suposada vulneració del dret a participar en política, el TC diu que «tal limitació es recolza precisament en la seva situació de pres preventiu». És a dir, novament torna a justificar que estar privat de llibertat té afectacions sobre drets fonamentals i que ara el TC no pot resoldre la situació judicial d'un pres preventiu. «La seva resolució anticipada no es pot pretendre en aquest cas, havent de ser abordat quan es resolgui sobre el fons de la queixa», va manifestar.