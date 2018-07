Buch nomena assessor el mosso que va anar a Bèlgica amb Puigdemont

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha nomenat el mosso que va acompanyar Carles Puigdemont a Bèlgica, Lluís Escolà, com a assessor del departament en matèria de sistemes de seguretat, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Segons es detalla en la resolució, les funcions que desenvoluparà són les d'assessorar el conseller en la implantació i disseny de sistemes de seguretat corporatius, en l'explotació d'informació per prendre decisions en l'àmbit de la seguretat i en la millora dels sistemes de seguretat institucionals del departament, entre altres. Escolà cobrarà com a funcionari del grup A, amb un complement específic.

L'agent va ser expedientat per Interior –quan al capdavant hi havia el secretari general tècnic del ministeri, Juan Antonio Puigserver– després d'ajudar Puigdemont a burlar l'escorta oficial per marxar a Bèlgica, on va quedar-se unes setmanes per vetllar per la seguretat del president.