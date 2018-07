El Govern central confia que Juana Rivas «no entri a la presó»

La vicepresidenta del Govern, ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Carmen Calvo, va assegurar que confia que Juana Rivas «no entri a la presó» mentre la sentència no sigui ferma i va afegir que fins aquest moment «no es pot sol·licitar un indult.

«Confiem que mentre la sentència que condemna a cinc anys de presó Juana Rivas no sigui ferma, no entri a la presó», ha subratllat Calvo, després de conèixer la sentència del Jutjat Penal 1 de Granada, que condemna Juana Rivas a cinc anys de presó.

La vicepresidenta del Govern i ministra d'Igualtat va destacar que «cal protegir l'interès superior dels dos menors, també en aquests moments, mentre que la sentència no és ferma».

Així mateix, sobre la possibilitat de concedir un indult a Juana Rivas, Calvo va recordar que fins que la decisió judicial no sigui confirmada «no es pot sol·licitar un indult».

El jutge va condemnar Rivas com a autora de dos delictes de sostracció de menors, després que l'estiu passat romangués un mes en parador desconegut amb els seus dos fills, incomplint les resolucions judicials que l'obligaven a lliurar-los al pare, a qui acusa de maltractaments .

Aquesta mare de Maracena (Granada) tampoc podrà exercir la pàtria potestat sobre els seus fills, de dotze i quatre anys, durant un període de sis anys i, a més, haurà d'indemnitzar el pare dels nens, l'italià Francesco Arcuri, amb 30.000 euros.

Durant el judici, Joana Rivas va al·legar que se'n va anar el maig del 2016 amb els seus dos fills de l'illa italiana on residia amb la seva llavors parella per fugir del «maltractament» i protegir els menors.

Des del PSOE, la seva portaveu parlamentària en matèria d'Igualtat, Ángeles Álvarez, va declarar que l'indult «és obligat» i va criticar la decisió de la justícia, a la qual va qualificar d'«inquietant» per a la seguretat de les dones. «Que no hagi considerat la circumstàncies en què es van produir els fets la converteix en una sentència injusta i desproporcionada», va assenyalat la diputada.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va lamentar la condemna. «No permetrem que es normalitzi que, mentre violadors i maltractadors circulen lliures pels carrers, una mare que defensa els seus fills vagi a la presó», va advertir en una anotació a Twitter recollida per Europa Press.

Va expressar «tota la solidaritat i amor» per a Rivas i els seus fills, i va acompanyar el missatge d'una imatge de la manifestació convocada a les 19.00 hores a la plaça Sant Jaume en suport a Rivas i contra la justícia patriarcal.

Associacions feministes van convocar manifestacions ahir mateix. «Estem desemparades per una justícia patriarcal que ens desempara tant en violacions com en problemes de família», va remarcar la portaveu de la comissió 8-M Madrid Suky Reglero, tot recordant el cas de la Manada.

L'advocat de Francesco Arcuri, es va mostrar «satisfet» amb la sentència, que li lliura els fills en exclusiva, per entendre que compleix les «expectatives» tant la Fiscalia com l'acusació particular.