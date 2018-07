L'Audiència Nacional imputa el PDeCATi l'antiga Convergència pel cas del 3%

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha acordat ampliar la investigació en la causa de l'anomenat 3 % a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i al PDeCAT, com a persones jurídiques, per delictes de tràfic d'influències, suborn i blanqueig de capitals. Els partits estan presidits per bagencs. En el cas de CDC, el president és Vicenç Mauri, i en el del PDeCAT, ho és David Bonvehí, que va ser escollit el cap de setmana passat.

En una resolució, el magistrat cita els dos partits a designar procurador i advocat i explica que en aquesta causa s'investiga alts càr-recs del partit CDC que, en relació amb altres càrrecs públics i funcionaris catalans, van posar en marxa una estructura per finançar il·legalment el partit polític.

Inclou també al PDeCat en la investigació perquè el considera «mer continuador» de la trama, que, apunta, s'ha prolongat al llarg d'onze anys fins ara, després que CDC decidís cessar tota la seva activitat i fundés aquest nou partit, el qual va ser un simple «canvi d'aparença», segons de la Mata.

Els dos partits, assenyala la resolució, es finançaven en forma encoberta mitjançant «donacions» a fundacions lligades a aquesta formació (CatDem i Fòrum Barcelona), en connivència amb empresaris i càrrecs polítics, alterant tota mena de concursos públics amb la finalitat de «dirigir» els mateixos cap a empreses que, al seu torn, col·laboraven amb aquests donatius al partit.

Els pagaments, indica De la Mata, s'obtenien per les fundacions i d'aquí arribaven a CDC, en ocasions com a contraprestació per l'adjudicació de contractes d'obra pública o de serveis amb «vulneració dels principis de legalitat, igualtat i transparència» i, en altres, «simplement per aconseguir millorar les expectatives de ser beneficiaris d'aquests contractes». La suma total de licitacions compromeses ascendeix «de moment» a 218,7 milions d'euros, diu el jutge, i l'import de les adjudicacions definitives a 168,7 milions, als quals cal afegir els modificats de projectes (1,7 ) i les pròrrogues (4,5). D'altra banda, les «donacions» irregulars lligades a aquestes adjudicacions ascendeixen a més d'un milió d'euros, afirma De la Mata.

L'operativa investigada, segons el jutge, ha estat de caràcter «sistèmica» i ha romàs inalterable amb independència dels relleus en el partit i esmenta entre altres a l'expresident de CDC Artur Mas, al seu exsecretari general Oriol Pujol, fill de l'expresident català Jordi Pujol; l'excoordinador Josep Rull i l'extresorer Andreu Viloca, ja imputat en aquesta causa com a responsable de les finances d'aquest partit. El jutge afirma que malgrat ser coneixedors d'aquesta operativa de finançament il·lícita, els òrgans i càrrecs amb responsabilitat al partit no haurien emprès cap iniciativa per impedir una activitat delictiva que es manté, almenys, durant 11 anys.

El jutge argumenta que CDC no disposava d'un sistema o fins i tot un simple protocol de control intern que garantís l'adequada intervenció dels seus comptes que pogués ser sotmès a verificació i informe.



La resposta del PDeCAT

El PDeCAT va denunciar ahir que la nova acusació del jutge De la Mata no té «base real» i va considerat que el magistrat, en estendre la investigació al partit, té «l'única intenció d'estendre una ombra de dubte» sobre la mateixa formació.

Segons explica el PDeCAT en un comunicat, la formació política ha acollit amb «sorpresa» la imputació i, si bé va garantir col·laboració amb la justícia, ha advertit també, en un comunicat, que no permetrà que «l'arbitrarietat embruti el nom del Partit Demòcrata».