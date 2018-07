Mauri: «Espero que les acusacions quedin en no-res»

? El president de Convergència Democràtica, el bagenc Vicenç Mauri, va asesgurar ahir, en declaracions a Regió7, que «espero que les acusacions quedin en no-res». Mauri explicava ahir que al partit encara no havien rebut la interlocutòria i que tan bon punt la tinguessin els seus advocats es posarien a treballar-hi.

Mauri també recordava que els fets es remunten a un moment en el qual ell no estava a la direcció de partit, però assegurava que tan ell com el partit es posen a disposició de la justícia per aclarir les acusacions.