Segresten amb violència una dona al seu garatge de Girona i els enxampen a Barcelona

Dos homes van segrestar ahir una dona de Girona després d'agredir-la i robar-li el cotxe a primera hora del matí a l'aparcament del seu bloc de pisos. Hores després, la Guàrdia Urbana va aturar el vehicle a la ciutat de Barcelona i va descobrir la dona amagada al seient del darrere. Els dos homes van ser detinguts mentre que la víctima, que té fractures al nas i a dues vèrtebres, ha passat la nit en observació en un hospital de Barcelona.



Més de quatre hores de segrest

Els fets van passar poc abans de dos quarts de vuit del matí, quan la dona volia agafar el seu Nissan Qashqai per anar a treballar. Com que l'edifici està en obres i al garatge hi sol haver paletes, no va fer cas dels dos desconeguts que va trobar a l'aparcament. Els dos homes s'hi van acostar amb actitud amenaçadora amb la intenció de robar-li el cotxe, ella es va resistir, la van agredir amb violència, i la van fer pujar al cotxe. La van obligar a estirar-se al seient del darrere i la van tapar, mentre un dels dos homes la vigilava just al costat.



Fonts coneixedores del cas han explicat que en un primer moment es van dirigir a Palamós i posteriorment a Barcelona. Semblaria que buscaven un vehicle per fugir de Girona després de cometre un fet delictiu.

Abans de la una del migdia, ja a Barcelona, es van saltar un semàfor en vermell i la Guàrdia Urbana els va aturar. En observar l'actitud sospitosa de conductor i ocupant, els agents els van fer baixar del cotxe. Va ser llavors quan van descobrir la dona estirada i amagada al seient posterior. Els dos homes van ser detinguts. Com a mínim un d'ells té antecendents.