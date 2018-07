El Suprem torna a denegar la llibertat dels presos independentistes per risc de fuga i la proximitat del judici

El Tribunal Suprem ha tornat a rebutjar la llibertat dels presos independentistes, que van demanar l'excarceració després del «nou context» obert arran del relleu al capdavant de la Fiscalia i de la negativa de l'Audiència de Schleswig-Holstein de lliurar Carles Puigdemont per rebel·lió. La sala encarregada de jutjar els líders independentistes considera que no hi ha cap modificació dels motius pels quals el jutge instructor, Pablo Llarena, va acordar la presó preventiva. L'acte, del qual ha estat ponent el president de la sala penal, Manuel Marchena, rebutja així la llibertat sol·licitada per Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquín Forn, Dolors Bassa i Carme Forcadell. L'argument que han esgrimit els processats el va plasmar en el seu escrit Forcadell: si els jutges alemanys rebutgen el delicte de rebel·lió per a Carles Puigdemont, ella, amb una responsabilitat política menor, no va poder participar a la comissió d'aquell delicte.

La sala sosté que no pot atendre aquesta petició (plantejada en termes similars pels altres processats) i recorda que és l'òrgan que enjudiciarà els fets, és a dir, aliè a les vicissituds que s'han produït en la instrucció o puguin esdevenir-se en el futur quant a les peticions de cooperació jurídica internacional. També ha mantingut una «visible distància» respecte a la qualificació jurídica dels fets realitzada per Llarena, de manera que si ara es pronunciés sobre la participació o no de Forcadell o de qualsevol altre processat estaria precipitant el seu criteri «sense comptar amb el més mínim element de judici per fer-ho».