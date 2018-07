Els taxistes anuncien una vaga indefinida i bloquegen la Gran Via

Els taxistes van bloquejar la Gran Via

Els taxistes van bloquejar la Gran Via acn

Els taxistes van anunciar ahir l'inici d'una vaga indefinida i van decidir mantenir les mobilitzacions. Així, van acordar deixar els seus cotxes aturats al centre de Barcelona i van assegurar que no els mouran de la Gran Via –tenen la intenció de fer-hi una acampada–, la qual van col·lapsar ahir des de primera hora de la tarda, i al vespre encara ho estava, fins que el ministeri de Foment no faci un «afegit» a l'article 91 de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (LOTT) i modifiqui l'article 182.2 del Reglament d'Ordenació de Transports Terrestres .

«Això és el 15-M, segona part», va assegurar el portaveu d'Elite Taxi, Alberto Álvarez, després de la votació de la decisió en assemblea. A més, Álvarez va fer una crida a altres taxistes de l'Estat perquè «parin» i facin un «moviment històric» per «solucionar el problema». «Si no ho aconseguim des del carrer, no ho aconseguirem mai», va remarcar el portaveu d'Elite Taxi.

La protesta d'ahir va començar per la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de mantenir en suspens el reglament metropolità sobre les llicències de vehicles amb conductor (VTC).

just al conèixer-se aquesta decisió, diversos grups de taxistes van iniciar una marxa lenta des de l'aeroport fins a la Gran Via per la C-31 amb la finalitat de bloquejar el centre de Barcelona. Segons fonts del sector del taxi, la mobilització es va iniciar de forma espontània, en conèixer que el TSJC mantenia la suspensió cautelar del reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que restringia la pràctica les llicències VTC usades per les aplicacions Uber i Cabify.

A la resolució donada a conèixer ahir, el TSJC va acordar «ratificar» la decisió adoptada el 19 de juliol i «suspendre cautelarment» aquest reglament aprovat per l'AMB, amb la qual cosa atén la petició que li havia fet la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). En un comunicat, les associacions del taxi van convocar «una aturada immediata fins a nou avís» i van especificar que no es fan «responsables de qualsevol acte que pugui ocórrer als nostres carrers». Van responsabilitzar el «ministeri de Foment de la situació d'alarma creada després de l'inexplicable acte del TSJC». Les associacions van fer també una crida a la resta dels taxistes d'Espanya «a manifestar-se contra el ministeri de Foment i a exigir solucions immediates com a responsables finals de l'incompliment de la llei amb la qual els lobbies estan expandint-se». Els conductors, que estan en vaga des de dimecres a les 6 del matí, estan en peu de guerra perquè auguren que al setembre i octubre poden autoritzar-se judicialment 2.300 llicències més de VTC. Alberto Álvarez, d'Élite Taxi, va avisar que, si entren més llicències VTC, «les mobilitzacions aniran a més».



Reunió amb la Generalitat

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, i el director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa, es reuniran la setmana que ve amb representants del sector del taxi per analitzar la suspensió de la normativa que limita les llicències de VTC.

El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va anunciar ahir la reunió, després de la polèmica i el rebuig que ha suscitat entre els taxistes la decisió del TSJC de mantenir la suspensió cautelar de la normativa que limita les VTC a l'àrea metropolitana.