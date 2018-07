Arrimadas exigeix una resposta a Puigdemont per «la corrupció»

La cap de l'oposició al Parlament de Catalunya, Inés Arrimadas, va demanar a l'expresident Carles Puigdemont que respongui per la «corrupció del seu partit», amb referència a la decisió del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata d'ampliar la investigació del cas 3% a CDC i el PDeCAT en condició de persones jurídiques. «Per molt que canviïn de nom segueixen sent Convergència», va assegurar abans de comentar que «molts convergents es van tornar independentistes per tapar la corrupció de la cúpula del partit i no ho han aconseguit».

Pel que fa al retorn de Puigdemont a Bèlgica, la líder de Cs va retreure al president de la Generalitat, Quim Torra, que anés a rebre'l amb tanta pressa. «Torra s'assembla més al secretari de Puigdemont que al president de la Generalitat», va etzibar.

A més, Arrimadas va instar el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que reclami a ajuntaments i Generalitat la retirada de «símbols partidistes» de l'espai públic, a fi de de complir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que aquesta setmana ha dictaminat la prohibició d'elements que representin una opció política a la via pública o edificis de l'administració. «Començarem una campa-nya per poder fer el que el Govern espanyol no fa», va dir abans d'afirmar que «Catalunya està ocupada per una ideologia que no representa tots els catalans».

També dirigint-se al president Sánchez, Arrimadas va assegurar que la seva formació no votarà el sostre de dèficit proposat per l'executiu quan torni a passar pel Congrés al setembre, i mantindrà, doncs, el sentit del vot expressat divendres a la cambra, que va rebutjar els objectius fixats pel Govern socialista. «No podem votar a favor d'apujar els impostos i el dèficit», va dir la líder de Cs, que va instar el president a dissoldre les Corts i anar a eleccions. «Pedro Sánchez és l'únic d'Espanya que no s'adona que ha de convocar eleccions, ha arribat al Govern per la porta de darrere i pactant amb els que volen trencar Espanya», va dir Arrimadas.

D'altra banda, la cap de files de Cs va denunciar la paralització del Parlament de Catalunya arran de desavinences entre Junts per Catalunya i ERC sobre l'aplicació de la suspensió de funcions als diputats afectats per la interlocutòria del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. «Els partits independentistes han volgut tancar el Parlament. No hi estem d'acord i ho denunciarem», va assegurar, i va lamentar que els desacords provoquessin que es desconvoqués el ple sobre «convivència i polítiques socials» impulsat pel seu grup.

A més, la líder de Cs va demanar la compareixença de la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés, perquè expliqui la paralització dels serveis de radioteràpia a Reus. «Mentre obren ambaixades a tot el món i es torna a obrir el Diplocat, es tanquen serveis mèdics», va dir.