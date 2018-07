Casado proposa endurir el Codi Penal per frenar els partits independentistes

El president del Partit Popular, Pablo Casado, va anunciar ahir que «dilluns presentarem la recuperació del delicte de sedició impròpia i la recuperació del delicte de convocatòria il·legal de referèndum».

En el marc de la celebració, a Còrdova, de la Junta Directiva del PP andalús, Casado va recordar que una de les primeres iniciatives parlamentàries que vol impulsar des que ha assumit el lideratge del PP és reincorporar al Codi Penal el delicte de sedició impròpia, el qual «es va suprimir l'any 95 quan Belloch era ministre de Justícia i Felipe González president del Govern i que hauria evitat, per exemple, l'assalt a la conselleria d'Economia», va indicar. Pel que fa al delicte de «convocatòria de referèndum il·legal», va apuntar que va ser suprimit per Zapatero l'any 2010 i que, si estigués contemplat «seria impossible estar parlant del que estem parlant ara, que és que el Govern d'Espanya pugui pactar amb la Generalitat una convocatòria de referèndum vinculant per l'autodeterminació perquè, directament, seria il·legal», va apuntar.

D'altra banda, Casado va advertir el Govern espanyol i el president Torra que el PP frenarà «qualsevol nou intent de sedició i d'independència». Casado també va avisar Sánchez que tenen els vots necessaris per aplicar de nou l'article 155.