La CUP afirma que no té sentit «autonomisme aquí i simbologia a l'exterior»

El diputat de la CUP Carles Riera va avisar ahir que el Consell de la República que Puigdemont vol impulsar amb la seva arribada a Waterloo només té sentit «si hi ha batalla per la República aquí», a Catalunya.

«El que no té cap sentit és autonomisme aquí i simbologia a l'exterior. No té sentit, entre altres coses perquè serà contraproduent per al mateix Puigdemont, perquè el deixarà com una figura simbòlica sense capacitat real», va vaticinar. Segons Riera, desplegar tots els instruments per a la construcció de la República, inclosos els de l'exterior, tindrà sentit si a Catalunya «hi ha batalla, lluita, confrontació, desobediència i unilateralitat, i si no (el Consell per la República) no serveix per a res».

Riera creu que les formacions polítiques han d'acompanyar la societat per crear les condicions i els moments per crear majories entorn del projecte de República similar al que es va produir el 3 d'octubre. «La unitat no la trobarem creant nous partits o noves plataformes electorals. La unitat ve donada pel conflicte i la mobilització», va afirmar.