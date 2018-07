Estat Islàmic reivindica el segrest de 14 dones en els atemptats de Sueida

Una de les dones presumptament segrestades per Estat Islàmic

katya karam zakaria/twitter

Estat Islàmic va filtrar ahir fotografies de 14 dones segrestades dels seus domicilis a la ciutat síria de Sueida, segons va poder confirmar el grup d'activistes Dones segrestades de Sueida, que ahir van afirmar haver rebut missatges dels gihadistes.

Els segrestos van tenir lloc enmig de la cadena d'atemptats que va tenir lloc en aquesta zona dimecres passat, la qual va provocar més de 300 morts, segons l'Observatori Sirià de Drets Humans.

Si es confirmen aquests segrestos, quedaria per conèixer el destí de sis persones més, segons l'agència Reuters, també capturats per l'organització gihadista durant els atemptats. Segons mitjans iraquians, les fotos han estat enviades pels gihadistes a les famílies de les segrestades, tot i que encara no han fet reclamacions a canvi del seu alliberament.



Seguiment de la situació

L'Observatori Sirià dels Drets Humans va anunciar ahir que l'organització Estat islàmic va emetre un vídeo en el qual una de les dones segrestades de Sueida, Soad Adib Abu Ammar, demana al president Bashar Al-Assad, i al magnat de mitjans de comunicació local Kinanah Hwyja, que facin efectives les demandes de l'organització a canvi de l'alliberament de les captives i altres detinguts de l'organització.

Concretament, l'Estat Islàmic demana l'aturada de la campanya militar a la conca de Yarmouk, a la zona occidental de Daraa. La dona adverteix en el vídeo que l'organització els executarà si aquestes condicions no es respecten «immediatament».



Més de 300 morts

D'altra banda, l'Observatori Sirià dels Drets Humans ha documentat la mort de 255 persones en un dels atacs de l'Estat Islàmic a la ciutat de Sueida que van tenir lloc dimecres de la setmana passada. La majoria dels morts (142) eren civils, dels quals 38 eren dones i nens. En l'atac també van morir 113 soldats i milicians lleials al règim sirià i 63 membres de l'organització terrorista.