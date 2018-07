L'alcalde de Guardiola conversa amb Puigdemont a Brussel·les

L'alcalde de Guardiola de Berguedà, Josep Lara, va oferir ahir de forma simbòlica la Creu de Sant Jordi que dilluns va rebre Les Nits Musicals –un referent cultural a la comarca– als membres del Govern català a l'exili. Per tant, Lara, que és al capdavant de l'organització del festival, es va desplaçar a Bèlgica el dia que Carles Puigdemont va tornar a Waterloo després de passar quatre mesos Alemanya. Lara va tenir l'oportunitat de participar en als actes commemoratius del retorn de Puigdemont a Bèlgica.

De fet, Lara ha ofert la Creu de Sant Jordi al conseller de Cultura a l'exili, Lluís Puig, com a agraïment dels organitzadors del certamen –que té una trajectòria de 54 anys– als polítics exiliats per haver distingit amb el guardó Les Nits Musicals de Guardiola de Berguedà, que se celebra anualment al monestir de Sant Llorenç. «Tenia un deute amb ells. I quan ens la van donar, ja vaig dir que aniria a veure'ls. I ha coincidit amb el dia que Carles Puigdemont ha tornat a Waterloo», explica l'alcalde guardiolenc.

«Els he vist molt animats i amb ganes de treballar des de Bèlgica. He vist Puigdemont i Lluís Puig molt ferms i amb ganes de tirar endavant el Govern de l'exili. També hem parlat amb Puigdemont molt genèricament dels mesos que ha estat a Alemanya». Lara hi va poder parlar a la recepció que es va fer en un hotel de Brussel·les amb motiu del retorn del president català a l'exili a Bèlgica, i després va participar en un dinar, i més tard es va dirigir, com la resta dels assistents, a la Casa de la República, a Waterloo, on es van fer uns parlaments.