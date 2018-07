El ministeri de Foment anuncia una reunió amb el sector

? El ministeri de Foment va anunciar ahir a través d'un comunicat que convocarà les principals associacions i federacions del Taxi i de Vehicles de Transport amb Conductor a sengles reunions la setmana que ve per abordar els problemes que els afecten. El ministeri que dirigeix José Luis Ábalos va fer una crida «a la calma» i va sol·licitar a les associacions de taxistes mobilitzades a Barcelona i Madrid «la tornada a la normalitat, com a pas previ i necessari per avançar cap a una solució conjunta.