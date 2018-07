Els Mossos augmenten la vigilància a la C-35 amb radars indetectables

L'increment d'accidents mortals relacionats amb l'excés de velocitat ha fet que els Mossos augmentin la vigilància a les carreteres catalanes aquest cap de setmana. I per lluitar contra els infractors, els agents de trànsit fan servir radars que no es poden ni detectar ni inhibir amb els aparells que porten molts vehicles.

D'aquesta manera, els Mossos esperen frenar el nombre d'accidents relacionats amb l'excés de velocitat. Una de les vies en què s'ha instal·lat un aparell d'aquest tipus és la C-35, entre Sant Celoni (Vallès Oriental) i Riells i Viabrea (Selva). La C-35 és una de les car-reteres amb més volum de trànsit aquests dies, i, per tant, una de les que més preocupa els responsables de Trànsit. El sergent dels Mossos d'Esquadra Josep Burdés explica que l'objectiu és que els conductors «no es refiïn» dels aparells que els indiquen on hi ha radars fixos, i recorda que tenen «molta tecnologia» al seu abast, com ara radars pistoles o sistemes dinàmics.

«Hem vist que l'actitud de moltes persones que es posen al volant és disminuir la marxa allà on saben que hi ha un radar, i després tornar a circular ràpid», assenyala el sergent de Trànsit dels Mossos, Josep Burdés.

A través d'aquest sistema, doncs, els agents poden enxampar aquells qui porten a terme aquesta pràctica. Ahir ho van fer en una de les carreteres «més car-regades» pel trànsit durant els dies de vacances, la C-35.