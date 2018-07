Puigdemont i Torra reactiven la Casa de la República i prometen fer efectiu l'1-O

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el seu successor en el càrrec, Quim Torra, van escenificar ahir a Waterloo (Bèlgica) la reactivació de la Casa de la República en un acte davant unes dues-centes persones en què van prometre «fer efectiu» el «mandat republicà» del referèndum de l'1 d'octubre del 2017.

«No sabia què passaria quan tornava de Finlàndia, però tenia l'esperança que acabaria bé (...) Perquè després d'aquest parèntesi obligat reprendríem el fil vermell que a tots ens ha portat fins aquí, que ens ha portat a l'1 d'octubre, que ens ha portat al 27 d'octubre i que ratifiquem el 21 de desembre», va expressar Puigdemont des d'una balconada de la seva residència a Bèlgica.

Puigdemont va defensar que el més important no és si el «camí» és «llarg o curt, fàcil o complex», sinó que «hi ha camí». «I aquest camí té final i el final és bo, perquè, com diu el president Torra, som en el costat correcte de la història», va afirmar Puigdemont.

«L'1 d'octubre votem en el referèndum d'autodeterminació, el 27 d'octubre declarem políticament la independència de Catalunya i a nosaltres, el Govern de Catalunya, ens toca ara fer efectiu aquest mandat republicà», va remarcar Torra per la seva part. L'actual president de la Generalitat va demanar que, davant de «la vergonya i la indecència» de l'Estat espanyol i la «farsa» que és la seva causa judicial, el moviment sempre ha de «lluitar amb esperança» i comprometre's a «jugar net» i «posar una urna perquè decideixi el poble». «La causa de la independència de Catalunya és una causa justa i és de justícia que seguim lluitant per la independència», va expressar.

L'acte va tenir lloc el dia en què Puigdemont va tornar d'Alema-nya quatre mesos després que fos detingut en aquest país i després de la decisió del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena de no acceptar la seva entrega per malversació, però no pel delicte de rebel·lió.