ERC aposta per la "desobediència" si a Madrid "no negociessin" un referèndum acordat

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, recepta "de nou desobediència" si a Madrid "no negociessin" un referèndum pactat i responguessin "com en 2014 negant el diàleg". Tardà està convençut, però, que "ara més que mai" el Parlament hauria de "tornar a reclamar" al Congrés la demanda de celebració d'un referèndum "que satisfés totes les parts". Al seu compte de Twitter el portaveu d'ERC recorda que els catalans tenen "tot el dret a decidir" si volen "més o menús autonomia o independència" i creu que cal "tornar a demostrar" a la societat catalana, espanyola i internacional que "l'única solució és donar la veu a tots els catalans a través d'un referèndum acordat".

Tardà es mostra "molt d'acord" amb el plantejament que fa Jordi Sànchez per "fer possible un referèndum efectiu". Recorda que al 2014 Marta Rovira, Jordi Turull i Jan Herrera van portar al Congrés la demanda, però "la negativa de PP i PSOE a dialogar el què i el com ens obligaren a desobeir i a autodeterminar-nos l'1-O". El diputat d'ERC admet que "la feina no l'hem acabat d'enllestir" però recorda que ni mai havíem arribat tan lluny ni mai independentistes havíem estat tants.