Els taxistes acorden mantenir la vaga indefinida per la limitació de llicències

Els taxis de Barcelona s'han convertit en protagonistes mediàtics arran del conflicte que s'ha obert aquesta setmana amb els Vehicles de Transport amb Conductor (VTC), com els procedents de les empreses Uber i Cabify, a causa de l'arribada de 1.800 llicències noves.

Els taxistes de la ciutat comtal van acordar ahir mantenir la vaga indefinida que van iniciar divendres, malgrat que el ministeri de Foment hagi ofert diàleg a les associacions del taxi programant una reunió el proper dimarts per abordar el conflicte.

Els taxistes demanen que el ministre de Foment, José Luís Ábalos, aprovi en el Consell de Ministres de divendres que ve les peticions fetes a l'Àrea Metropolitana de Barcelona per limitar l'auge de llicències que els suposa una clara competència. Ahir, diversos companys taxistes de localitats catalanes com Sabadell, Rubí, Terrasa i Mataró i de la resta d'Espanya, com Madrid i Sevilla, van decidir donar suport a la causa. Concretament a la capital estatal, els taxistes van anunciar una «vaga espontània». Altres punts fora de l'estat com Londres i París també s'hi van sumar.

Els taxistes barcelonins es van reunir ahir en assemblea tant al matí com a la tarda a la confluència de Passeig de Gràcia amb la Gran Via de Barcelona. La decisió final per part del sector del taxi va ser allargar la vaga sense preveure una propera data de caducitat si les institucions no actuen al respecte.

L'aturada, en protesta per la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de mantenir en suspens el reglament metropolità que buscava restringir les noves llicències de VTC, va deixar de nou sense taxis Barcelona i punts com l'aeroport d'El Prat o l'estació de Sants. «La vaga només l'atura Foment», va proclamar el portaveu d'Elite Taxi, Alberto Álvarez, que va donar per fet que els taxistes tornarien a passar la nit allà.

Álvarez va exigir al Govern canvis legals per frenar aquestes noves llicències VTC en el pròxim Consell de Ministres. Amb la voluntat de continuar la reivindicació, uns 1.400 taxis continuaven bloquejant ahir al vespre amb els seus vehicles el tram central de la Gran Via, una de les principals artèries de la capital catalana, entre els carrers Entença i Bailèn.

La jornada d'ahir va ser relativament tranquil·la, després d'alguns incidents com el de l'aeroport de Barcelona-el Prat, on els Mossos van identificar una vintena de persones després que un grup de taxistes bolquessin un vehicle VTC.