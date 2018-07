Trump declara l'estat d'emergència per combatre els incendis a Califòrnia

El president dels Estats Units, Donald Trump, va autoritzar ahir el departament de Seguretat Nacional i l'Agència Federal per a la Gestió d'Emergències a coordinar la lluita contra els incendis declarats a Califòrnia, especialment el que afecta el nord de l'estat, que al tancament d'aquesta edició havia provocat cinc morts, 17 desapareguts i amenaçava desenes de milers de persones.

Més de 3.400 bombers, 17 helicòpters i una flota d'hidroavions lluitaven ahir contra l'anomenat incendi de Carr, que s'estenia ja a gairebé 33.000 hectàrees de terreny i que amenaçava d'arrasar la localitat de Redding, de 90.000 habitants, més d'un terç dels quals van ser desallotjats, segons el Departament de Bombers de Califòrnia.

L'incendi, que va començar dilluns passat, ha crescut alimentat per les altes temperatures, que ahir van arribar als 43 graus, i els vents, de fins a 13 quilòmetres per hora. Units a la seca vegetació pròpia de la regió, aquests factors han provocat que fins ara, en el matí de dissabte (hora californiana), només estigui controlat en un 5% per cent de la seva extensió.

El governador de l'Estat, Jerry Brown, va declarar l'estat d'emergència abans que ho fes Trump davant d'una «catàstrofe imminent» que afecta vides humanes, propietats i bestiar. Més de 500 habitatges van ser destruïts ahir per les flames i gairebé 5.000 estaven en perill.



Lluitar contra el temps

«Les condicions climàtiques adverses no es permeten descansar ni un moment», va assegurar ahir Chris Anthony, portaveu de Cal Fire, l'agència estatal responsable de lluitar contra els incendis forestals, a l'agència de notícies Associated Press. «L'ambient és molt calent, molt sec i seguim tenint aquests vents... aquest foc és molt gran i és molt difícil de controlar perquè té molts fronts», va lamentar Anthony.

Per la seva part, la portaveu de Cal Fire, Lynne Tolmachoff, va explicar a The Guardian que ahir es preveia que el temps continués sent extraordinàriament calorós durant el cap de setmana. També va assenyalar que el foc va ser tan intens en un moment que «va crear temporalment el seu sistema climàtic, com si fos un tornado». «Una situació com aquesta és molt perillosa, ja que es pot descontrolar encara més», va afirmar.