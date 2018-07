Barcelona Comerç demana «propostes urgents» per solucionar el conflicte

La Fundació Barcelona Comerç va alertar ahir que la vaga del taxi afecta ja l'activitat comercial i la imatge de la ciutat. L'entitat va demanar «propostes urgents» per solucionar un conflicte que està «col·lapsant» la capital catalana. La Fundació Barcelona Comerç, que agrupa 22 eixos comercials de la ciutat, va assenyalar que comparteix el posicionament contra l'«intrusisme» dels taxistes, que exigeixen que es limitin per llei les noves llicències de lloguer de vehicles amb conductor, les anomenades VTC, utilitzades per empreses com Uber o Cabify. «Demanem solucions al sector del taxi, igual que les exigim per al sector del comerç, obligat a conviure cada dia amb la venda impune de productes il·legals i falsificats, la competència deslleial, i l'activitat de moltes plataformes digitals que en molts casos paguen els seus impostos fora del país», va argumentar l'entitat.