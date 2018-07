Boye afirma que ja s'investigava el Govern per rebel·lió abans del 20-S i l'1-O

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, va assegurar ahir que l'anterior fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ja investigava el Govern per possibles delictes de rebel·lió i sedició a començaments de setembre del 2017, dies abans dels fets del 20-S a la conselleria d'Economia i del referèndum de l'1-O.

«Tenim documentació que acredita que el fiscal Maza ja estava investigant el Govern abans del 20 de setembre i de l'1 d'octubre. Ho tenim documentat perquè quan el jutge Llarena es va desesperar i va enviar tota la documentació a Alemanya se li van colar uns documents que sembla que no hauríem d'haver vist», va afirmar Boye al programa FAQS de TV3. «Com es pot investigar una sedició del 20 de setembre o una rebel·lió de l'1 d'octubre, el 14 de setembre?», va preguntar-se en veu alta l'advocat de Carles Puigdemont, que també va mostrar-se convençut que el cas de l'1-O arribarà al Tribunal Europeu de Drets Humans: «Que ningú tingui dubtes que anirem a Estrasburg i guanyarem», va sentenciar Boye.

«El Suprem té marge per reflexionar. Hi ha molta gent vàlida al Tribunal, però els que porten el lideratge del cas català tenen una visió que no se sosté més enllà dels Pirineus», va comentar Boye.