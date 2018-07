El comerç de les zones afectades per la vaga del taxi perd un 25% de clientela, segons RetailCat

El comerç de les zones afectades pel bloqueig del taxi al centre de Barcelona han perdut aquest dilluns un 25% de clientela respecte a un dia normal, segons ha calculat la patronal Unió d'Entitats de Retail de Catalunya (RetailCat). "La gent vol passejar i comprar amb tranquil·litat, evitant els conflictes, per això molts han optat avui per altres zones de la ciutat", ha afirmat Salva Vendrell, vicepresident de RetailCat i president de la Fundació Barcelona Comerç.

"Pensem que el bloqueig a la ciutat provoca l'efecte contrari al desitjat pel sector del taxi: mala imatge i desafecció de la ciutadania", ha lamentat Vendrell, que també ha expressat la seva preocupació "per la situació de col·lapse" que està patint Barcelona per les mobilitzacions del sector del taxi. "Una situació de bloqueig que no només és un entrebanc per als clients, sinó també per al miler de treballadors del retail de la zona afectada", ha afirmat el vicepresident de RetailCat.

"1 de cada 3 treballadors ha tingut dificultats per accedir al llocs de treball i tots es mostren preocupats per la sensació d´inseguretat i de tensió prop dels comerços", ha puntualitzat Vendrell, que considera que el sector del taxi –de la mateixa manera que el sector del comerç- "haurà de trobar vies per ser competitiu davant les alternatives que sorgeixin". "Igual que el sector del comerç tradicional conviu fa anys amb nous operadors: grans establiments especialitzats i empreses d'e-commerce", ha recordat el vicepresident de RetailCat.

"Per al comerç això ha canviat completament les regles del joc: amb una retallada molt significativa dels marges i una elevada pressió en la recerca de l'excel·lència i d'una millor experiència de compra que faci que els clients valorin el paper del comerç de proximitat pel seu bon servei, pel seu paper vertebrador de les ciutats i per la seva funció social", ha conclòs Vendrell.