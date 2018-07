Eduard Pujol insta Sánchez a «passar als fets» i oferir una solució a Catalunya

El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va instar ahir el president del Govern central, Pedro Sánchez, a aprofitar el mes d'agost per «passar als fets» i oferir una solució a Catalunya. Pujol va afirmar que «ha d'aprofitar el mes d'agost per decidir què vol oferir a la societat catalana, però ha d'oferir alguna cosa». Pujol va acusar Sánchez de fer «el mateix que el PP però amb un somriure», per la qual cosa creu que ha de passar dels gestos formals a les ofertes concretes. «Està fent el mateix amb amabilitat i amb ganes de distensió, que és d'agrair, però ha de passar als fets», va afirmar.

Pujol va explicar que la reunió de la Comissió Bilateral que la Generalitat i el Govern central celebraran dimecres abordarà «qüestions del dia a dia», però que no solucionarà els temes de fons.