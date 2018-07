Els taxistes mantenen la vaga indefinida tot i l'oferta del ministeri de Foment d'aprovar un reial decret al setembre

Els taxistes mantenen la vaga indefinida després d'una reunió de més de quatre hores amb representants del Ministeri de Foment. El sector considera insuficient l'oferta de Foment, que els ha garantit una declaració institucional aquest divendres en el Consell de Ministres en favor de la proporcionalitat 1/30 (un vehicle de lloguer amb conductor per a cada 30 taxis) i també un decret llei el 14 de setembre que reculli les seves peticions.

Les associacions volen un compromís explícit de totes les comunitats autònomes que respectaran aquesta proporció 1/30 si els deleguen les competències i també canvis legislatius perquè els ajuntaments puguin donar llicències específiques per als VTC que operen només en aquella població.

Tot i reconèixer que hi ha bona disponibilitat i ganes d'arribar a un acord, volen esperar a la Conferència Nacional del Transport de dimecres on compartiran taula representants del sector del taxi, de les VTC, representants de les comunitats autònomes i del ministeri. En el cas de l'associació Elite de Barcelona, sotmetrà aquesta decisió de no desconvocar a l'assemblea.