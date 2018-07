La Generalitat reclama més recursos per a polítiques d'habitatge: «El pressupost de 272 milions és insuficient»

El secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, i el ministre de Foment, José Luis Ábalos, han signat aquest dilluns el nou conveni de col·laboració per a l'execució del Pla d'Estatal d'Habitatge 2018-2021. El Pla compta amb un pressupost per a Catalunya de 272 milions d'euros (209 aportats per l'Estat i 63 per la Generalitat) per als quatre anys i l'executarà l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC).

Serra ha considerat que el pressupost de 272 milions d'euros i l'aportació que fa l'Estat "és clarament insuficient tenint en compte la realitat social, econòmica i del sector de l'habitatge a Catalunya". "Ni de bon tros satisfà les nostres necessitats", ha puntualitzat el secretari d'Hàbitat Urbà i Territori. "De fet, l'aportació de l'Estat suposa un increment que no arriba a l'1% respecte a l'anualitat anterior i està a nivells de l'any 1993, per la qual cosa la Generalitat es veu obligada a fer una aportació molt superior a la rebuda per poder fer front a les necessitats d'atenció social en matèria d'habitatge", ha recordat Serra.

El finançament del Pla per a tot l'Estat és de 1.443 milions d'euros i un 14,5% d'aquests recursos són els que es destina a Catalunya: 209.235.000 euros. "Catalunya requereix d'un major pes en l'assignació dels recursos, tenint en compte el pes del PIB, que és del 19%, i la població, d'un 16,22%", ha afirmat el secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, que també ha reclamat el retorn de l'anomenada reserva d'eficàcia, abolida l'any 2012.

Serra ha demanat que s'activi de manera que "aquells fons sobrants d'altres comunitats autònomes que no hagin gastat el previst haurien els hauríem de poder utilitzar les altres comunitats". "Es tracta d´un mecanisme que ja existia en plans anteriors i que caldria recuperar", ha reflexionat en veu alta Serra.



El Govern destina 129 milions a polítiques socials d'habitatge el 2017

La Generalitat, mitjançant l'AHC, ha destinat 129 milions d'euros en ajuts per a pagar el lloguer, ordinaris i urgents; en gestions de mediació hipotecària mitjançant l'Ofideute; en ajuts per pagar el lloguer per a famílies que viuen en habitatges administrats per la Generalitat, i en ajuts per a entitats que gestionen habitatges d´inclusió durant l´any 2017. Aquesta xifra suposa un increment de 23 milions d´euros respecte l´any 2016 (un 21% més), en què la inversió va ser de 106 milions. Aquests recursos han arribat a més de 100.000 famílies i els ha permès mantenir el seu habitatge.



Foment del lloguer i de la promoció d´obra nova

El nou Pla manté l'estructura i contingut de l´anterior conveni (2013-2017) potencia el finançament de polítiques centrades en el foment del lloguer i els ajuts destinats al pagament del lloguer, amplia les línies d´ajuts però amb el mateix finançament i els mateixos recursos. Com a novetat, destaca l´impuls que es vol donar a la construcció d´habitatge d´obra nova, destinada exclusivament al lloguer.

En aquest sentit, s´ha ampliat el ventall de promotors que poden ser destinataris dels ajuts als públics i als privats, quan en l´anterior Pla els ajuts eren només per a promotors públics. La Comissió bilateral de seguiment del conveni, formada per representants del Ministeri de Foment i de la Secretaria d´Habitat Urbà i Territori pot ajustar anualment les quantitats destinades inicialment a cadascun dels programes, sempre i quan no se superin les quantitats anuals previstes.