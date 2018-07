L'escepticisme regna entre els taxistes de cara a la reunió d'avui amb Foment

L'escepticisme regna entre els taxistes de cara a la reunió d'avui amb el ministeri de Foment. En el cinquè dia de vaga i el tercer d'aturada a la Gran Via de Barcelona, el col·lectiu va avisar ahir que paralitzaran l'Estat si el ministeri no reconeix les competències locals i autonòmiques per limitar les llicències VTC, que utilitzen vehicles com Uber i Cabify.

«Som escèptics perquè ja hem fet moltes reunions i ara el que volem són fets», va explicar a l'ACN el vicepresident d'Elite Taxi, Cesc Roca. L'encarregat d'obrir la via interlocutòria amb les associacions de taxistes, dilluns, i amb els representants dels VTC, dimarts, serà el secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura. A més, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha convocat la Conferència Nacional de Transport per estudiar la regulació de les competències locals i autonòmiques.

El vicepresident d'Elite no va descartar ahir cap escenari si el resultat de les converses amb Foment no satisfà el sector del taxi. A partir de dilluns, en cas que els conductors decidissin mantenir l'aturada, podrien començar els contactes entre associacions i els cossos de seguretat per desallotjar l'artèria barcelonina, col·lapsada en el seu tram central per milers de taxis.

Les relacions amb la policia són «bones» i «respectuoses», va assegurar Roca, mentre redirigia els cotxes arribats de Sabadell i Tarragona perquè ocupessin l'espai disponible des de l'encreuament amb passeig de Gràcia fins a la cantonada del carrer de Casp. Pel que fa a la resistència dels taxistes al possible desallotjament, el representant del sector va reconèixer que ara «la veu és dels taxistes» i no de les associacions.

Després de la suspensió cautelar de la normativa metropolitana dictaminada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, «els taxistes han perdut la por», va reblar Roca. La majoria de conductors asseguren que no es mouran del centre de la ciutat si no hi ha una proposta que els convenci per part de l'Estat.

Molts dels aturats comparteixen les demandes de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va instar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a modificar la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (LOT) via decret llei a fi de deixar clar que existeixen competències locals per regular els desplaçaments amb origen i destí a l'àrea metropolitana de la ciutat.

La mobilització de taxistes s'ha estès a ciutats de tot l'Estat. Al llarg de la jornada, a Barcelona el degoteig de taxis d'altres localitats catalanes i de l'Estat va ser ahir constant. Una de les comitives més nombroses estava formada per una setantena de taxis arribats de la Costa Brava. El blanc dels taxis de fora de l'àrea metropolitana va començar, doncs, a tenyir l'artèria barcelonina, abans dominada pel negre i groc dels taxis de la capital.

La normativa metropolitana aprovada per l'AMB que estableix una ràtio de 30 llicències VTC per cada una de taxi ha esperançat molts taxistes. Si no hi ha acord amb Foment, alguns conductors asseguren que prefereixen entregar les claus del vehicle a la Guàrdia Urbana que compartir escenari amb Uber o Cabify.