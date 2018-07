Més de 700 nens immigrants continuen separats dels seus pares als Estats Units

n L'administració de Donald Trump va assegurar que va complir amb el termini establert per un jutge per reunir amb els seus progenitors els nens immigrants separats dels seus pares, però va deixar fora una quarta part de les famílies. En total, 711 nens estan als llimbs, ja que les autoritats federals van considerar els seus pares com a «no elegibles» o «no disponibles» per ser reunits. Més de la meitat dels nens estan associats a adults que van abandonar els Estats Units per haver estat deportats o haver acceptat deixar el país. En altres casos, els pares poden tenir antecedents penals greus o haver signat documents renunciant al dret a recuperar els seus fills.

Si bé el govern va explicar que va complir amb totes les obligacions legals en reunir uns 1.400 dels 2.500 nens separats i alliberar-ne 400, és possible que encara tingui molta feina per endavant mentre s'enfronta a les conseqüències de la seva desapareguda política de «tolerància zero» a la frontera. El procés fins ara ha estat dictat gairebé del tot per un jutge federal a San Diego.

La Unió Americana per les Llibertats Civils (Aclu) va assenyalar que no té forma de verificar les afirmacions del govern que va reunir totes les famílies elegibles o per què algunes no van poder ser reunides. El grup va demanar al jutge Dana Sabraw que exigeixi transparència, ja que centenars de nens romanien en custòdia dijous passat abans que es complís el termini del tribunal.

La Aclu també va assegurar que està intentant localitzar 468 pares que, segons l'entitat, haurien estat deportats sota el fals pretext que serien reunits amb els seus fills en el camí. L'agrupació va demanar a Sabraw que una vegada més ordeni al govern reunir aquestes famílies.

El Departament de Seguretat Nacional i el Departament de Salut i Serveis Humans havien de reunir al voltant de 100 nens menors de cinc anys amb els seus pares abans del 10 de juliol. Només aproximadament el 60 per cent havien estat reunificats quan el govern va lliurar la seva informació més recent. A continuació, era el torn el grup de nens grans. La xifra, 2.551 nens en un inici, va disminuir quan el govern en va eximir alguns en considerar-los inelegibles.

El govern va assegurar que «estem molt orgullosos de la feina que hem fet en la reunificació», mentre que Lee Gelernt, l'advocat que representa l'Aclu, va afirmar que «estem actuant de bona fe, però a causa de les seves pràctiques passades en aquest cas haurien d'estar dient 'vam crear aquesta política cruel i inhumana i ara estem fent tot el que podem'. Aquest és un desastre que van crear ells».

En audiències recents, el jutge Sabraw va començar a expressar preocupació pel destí dels que encara no s'han reunificat, especialment els nens els pares dels quals van ser deportats. Gelernt va indicar que una vegada superat el termini del 26 de juliol, pressionarà per obtenir més informació sobre els pares que no s'han reunit amb els seus fills.



Sense procés

Mentrestant, hi ha incertesa i no hi ha cap procés oficial per reunir els nens i els pares «no elegibles». Gelernt va explicar que l'Aclu ja ha demanat al govern que lliuri més informació sobre els pares i continuarà fent-ho. Per determinar si els pares tenen antecedents criminals, l'associació està demanant detalls per verificar-ho independentment de la informació del govern.

No està clar si Sabraw sol·licitarà que els EUA reuneixin nens amb pares que han estat deportats. Gelernt va afirmar que l'Aclu pretén treballar amb organitzacions no governamentals a Amèrica Llatina per ubicar-los. També va dir que creia que Sabraw té l'autoritat per portar de tornada els pares que van ser expulsats, però que pensa que es tractarà cas per cas i que el jutge no pot emetre una ordre general per a tots els afectats.