Pablo Casado afirma que Espanya «no pot absorbir milions d'africans»

El president del Partit Popular, Pablo Casado, va afirmar ahir a Àvila que «no és possible que hi hagi papers per a tothom, no és possible que Espanya pugui absorbir milions d'africans que volen venir a Europa». «I, com que no és possible, hem de començar a dir-ho encara que sigui políticament incorrecte», va assenyalar.

Aquestes són les declaracions als mitjans que Casado va fer a Àvila, on ha visitat l'estàtua aixecada a l'avilès Adolfo Suárez, president del Govern durant la Transició, i va reunir-se amb la Junta Directiva Provincial del PP d'Àvila, segons va informar el PP en una nota.

Segons Casado, en matèria d'immigració «no és pot fer demagògia», ja que l'«esquerra no té el monopoli dels bons sentiments». «A nosaltres també ens esquinça veure aquestes imatges, però crec que hem de ser responsables i no ser populistes», va dir.

En aquest sentit, va apuntar que el PP serà «molt sincer i molt responsable amb aquesta qüestió, que preocupa a la gent, i és compatible fer-ho amb seguretat però, al mateix temps, amb la solidaritat de què Espanya sempre ha fet gala». El dirigent popular va afirmar que el PP «no consentirà atacs a policies» i va defensar la cooperació en matèria de seguretat i el suport sense complexos i sense fissures a la Policia i la Guàrdia Civil».

A més, va destacar que, després d'anunciar dissabte que visitaria demà passat Almeria i Ceuta per preocupar-se per l'arribada massiva de migrants, «dues hores després el Govern va anunciar que sí que visitaria aquestes localitats». «Això vol dir que el PP està liderant no només l'oposició, sinó l'alternativa i la iniciativa a Espanya», va recalcar.

Pel que fa a la lluita contra les màfies, va insistir que cal donar suport a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i «donar-los les gràcies» per defensar les fronteres, els drets i les llibertats dels espanyols. En segon lloc, va exposar que és necessària la cooperació internacional entre el Frontex i les autoritats europees de tots els països davant d'aquest problema global. «Hem de protegir les nostres fronteres com a país, però també com a frontera sud d'Europa», va afegir.

En tercer lloc, Casado va subratllar la necessitat de la cooperació i la solidaritat en origen, mitjançant plans per a la formació i l'ocupabilitat, perquè «aquesta pobra gent no es vegi abocada a llançar-se a una mort segura al mar, sinó que pugui rebre ajuda i tenir un futur millor». «No serveix de res dir que es retiraran les concertines o que es farà una política de papers per a tots», va criticar.



Sánchez, «un desastre»

Casado va afirmar, a més, que «el període de gràcia s'ha acabat» per al Govern de Pedro Sánchez, després que hagi demostrat que «no té suports per governar», que vol «tombar» les «bones reformes» del PP, i que és «un desastre». Casado va anunciar que faran «una oposició molt ferma» i que «si segueix per aquesta via, si segueixen negociant o cedint als independentistes», aplicaran el 155.