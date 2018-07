Tardà defensa l'opció de la desobediència si no s'acorda un referèndum

El diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà va defensar ahir l'opció de la «desobediència» en cas que no s'atengui la demanda de la celebració d'un referèndum acordat.

El dirigent republicà avala aquesta opció en missatges difosos a través del seu compte de Twitter, en els quals es mostra «molt d'acord» amb l'expresident de l'ANC Jordi Sánchez, que en una entrevista amb el diari Ara reivindica «orientar l'acció política a fer possible un referèndum efectiu» com «l'única sortida».

En un d'aquests apunts al seu compte de Twitter, Tardà es mostra «convençut que ara més que mai el Parlament hauria de tornar a reclamar al Congrés la demanda de celebració d'un referèndum acordat que satisfés totes les parts».

«Si no negociessin, si responguessin com el 2014, negant el diàleg, de nou desobediència», sentencia Tardà, per a qui els catalans tenen «tot el dret a decidir si volem més o menys autonomia o independència».

Tardà recorda que el 2014 Marta Rovira, Jordi Turull i Joan Herrera van reclamar al Congrés la competència per poder convocar un referèndum i que «la negativa de PP i PSOE a dialogar el què i el com ens obligaren a desobeir i a autodeterminar-nos l'1 d'octubre. Però la feina no l'hem acabat d'enllestir (ni de bon tros)», va concloure.

Amb tot, el dirigent d'ERC ressalta que «mai» no hi havia hagut tants independentistes ni s'havia arribat «tan lluny».