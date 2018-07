Els taxistes de Girona es plantegen fer una aturada «si res no millora» en els propers dies

Una trentena de taxistes de la província de Girona es van dirigir ahir a les 12 del migdia cap a Barcelona per solidaritzar-se amb la causa dels seus companys. Des de Santa Caterina van marxar cap a la capital dos cotxes de Girona, dos de Salt, dos de Banyoles, tots els de Tossa de Mar, 20 de Lloret i 2 de Figueres.

Tot i que ahir van decidir que no es quedarien a Barcelona, la seva lluita comuna continua. Els taxistes gironins es plantegen, més endavant i «si res no millora», fer vaga. Ahir a les comarques gironines alguns taxistes que no van anar a la concentració de la Gran Via no van treballar i hi havia serveis mínims a Girona, Lloret i Figueres.

Els taxistes gironins es desmarquen totalment dels actes violents. «Si afloren les 1.800 llicències VTC que estan per sortir, els taxistes es poden quedar sense feina», afirma el president d'AETAL (Associació Empresarial de Transports en Automòbils Lleuger), Salvador Balliu.