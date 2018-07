Almenys set persones han mort en els incendis a Califòrnia

Almenys set persones han mort i set més continuen desaparegudes al nord de Califòrnia a conseqüència de l'incendi declarat a principi de setmana en el comtat de Shasta, que es troba gairebé completament fora de control després de multiplicar la seva extensió en les últimes hores. Des de fa una setmana, diversos incendis cremen en aquest estat.

El xèrif del comtat de Shasta, Tom Bosenko, va confirmar ahir la defunció d'una setena persona a causa de l'incendi Carr, però no va donar més detalls sobre la víctima. Els altres sis morts són el conductor d'una excavadora, dos bombers, una dona de 70 anys i els seus dos besnéts, de 4 i 5 anys, segons van confirmar diverses fons al Sacramento Bee.

Després de declarar-se l'incendi, les autoritats van informar que almenys 16 persones havien desaparegut. Entre d'ells, nou dels casos han estat resolts mentre la Policia continua investigant la desaparició de set persones més, segons el diari local Redding Record Searchlight.

«No volem que faci l'efecte que totes aquestes persones desaparegudes han patit algun tipus de desenllaç tràgic», va asseverar l'agent de la Policia de Redding Todd Cogle. «Enviem oficials a alguns d'aquests llocs (on vivien) i les cases estaven intactes, així que és probable que només fossin evacuades», va afegir.

Ara mateix més de 3.400 bombers, 17 helicòpters i diversos hidroavions lluiten contra l'incendi de Carr, que s'estén ja a gairebé 36.000 hectàrees de terreny i que amenaça amb arrasar la localitat de Redding, de 90.000 habitants, més d'un terç dels quals han hagut d'evacuar, segons el departament de Bombers de Califòrnia. Les autoritats han ordenat l'evacuació de 38.000 persones als voltants de Redding, que es troba a uns 250 quilòmetres de Sacramento, la capital de l'estat.

L'incendi, que va començar dilluns passat, ha crescut alimentat per les altes temperatures -que ahir van arribar als 43 graus- i els vents de fins a 13 quilòmetres per hora. Units a la seca vegetació pròpia de la regió, aquests factors han provocat que fins al matí de dissabte passat només n'estigués controlat un cinc per cent.