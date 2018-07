Els consellers d'Educació de les comunitats delPP plantenla ministra

Els consellers d'Educació de les comunitats de Galícia, Castella i Lleó, Madrid, Múrcia i La Rioja van abandonar anticipadament la reunió de la Conferència Sectorial celebrada ahir a la seu del Ministeri a Madrid en considerar com a «un nyap» la convocatòria de la trobada, la primera amb Isabel Celaá al capdavant de la cartera d'Educació.

«Hem arribat aquí a cegues», va criticar davant els mitjans el conseller d'Educació de Galícia, Román Rodríguez, després d'abandonar la reunió, en la qual els responsables autonòmics del PP han estat tres hores. Segons Rodríguez, no es va complir el reglament que regula la Conferència Sectorial d'Educació perquè no s'havia convocat prèviament una reunió dels directors generals de les comunitats autònomes per preparar tècnicament els continguts de la trobada. El propòsit d'aquesta Conferència Sectorial d'Educació era informar els consellers de l'avantprojecte de llei amb el qual el Govern derogarà el Reial Decret Llei 14/2012 de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu, aprovat el 2012 per l'Executiu de Rajoy.