Detenen el marit d'Ana Rosa Quintana per contractar Villarejo en un xantatge

L'empresari sevillà, Juan Muñoz, ha estat detingut per contractar al comissari de Policia José Manuel Villarejo per executar un xantatge. Juntament amb l'empresari, marit de la periodista Ana Rosa Quintana, han estat arrestats el seu germà i el seu advocat, segons informa La Vanguardia.

Segons fonts de la investigació citats per aquest mitjà, els germans Muñoz i el seu advocat van contractar el passat mes de novembre a Villarejo perquè seguís a una persona i li fes xantatge per intentar recuperar un deute.Com a conseqüència de la detenció, estan sent registrats domicilis i despatxos professionals dels germans Muñoz a Madrid, Sotrogrande i Marbella.