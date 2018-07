Els taxistes acorden fer serveis mínims gratuïts per a hospitals i urgències

Després de diverses jornades d´aturada total, els taxistes de Barcelona han acordat aquest dimarts en assemblea començar a oferir serveis mínims gratuïts a partir d´aquesta tarda.

El portaveu d´Élite Taxi, Alberto Álvarez, ha detallat que activaran uns 1.000 vehicles voluntaris que oferiran servei de franc, sobretot a hospitals i per a situacions d´emergència o per a persones amb necessitats especials. "Estem veient gestos de bona voluntat, i nosaltres també ens sentim malament per estar-li fent això a la ciutat", ha raonat el portaveu.

Sobre la continuïtat o no de la vaga, Álvarez ha anunciat que es decidirà dimecres en una assemblea posterior a la Conferència Estatal del Transport, on esperen que s´aprovi la transferència "total" a les Comunitats Autònomes de les competències en mobilitat i transports. Si és així, "crec que hauríem d´aixecar la vaga i esperar a veure si al setembre es compleix amb el què han dit", s´ha posicionat tel líder d´Élite Taxi.